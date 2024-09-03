''Kıbrıs’ta İki devletli çözümü savunuyoruz''

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında KKTC’ye yatırımlar ile ilgili bir soruyu yanıtladı. KKTC Devleti ile Türkiye arasında özel bir ilişki olduğuna işaret eden Yılmaz, Kıbrıs konusundaki duruşlarının ve desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Yılmaz, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürekli olarak vurguladığı bu model için güçlü destek verdiklerini ifade etti. Yılmaz, “Kıbrıs Türk Halkı’nın her alanda yanındayız ve bu desteğimiz devam edecektir” dedi. Ayrıca, Barış Harekatı sonrası adada 50 yıldır süren huzurun dünya tarafından görülmesi gerektiğini vurgulayarak, Barış Harekatı olmasaydı, bugün Gazze’de yaşanan manzaraların KKTC’de yaşanıyor olabileceğine dikkat çekti. KKTC Hükümeti ile de işbirliğini sürdüreceklerini belirten Yılmaz, yatırımlar için 16 Milyar TL’lik Mali Protokolün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlattı.

Bu habere tepkiniz:

