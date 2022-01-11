ads

Kıbrıs’ta Meydana Gelen Deprem Türkiye’den Mısır’a Kadar Hissedildi

ads ads ads ads ads
11/01/2022

ads
ads
ads
Kıbrıs’ta Meydana Gelen Deprem Türkiye’den Mısır’a Kadar Hissedildi

Güney Kıbrıs’taki Jeolojik Araştırmalar Dairesi, Kıbrıs’ta bu sabaha yakın 03.00 sıralarında meydana gelen ve tüm Kıbrıs’ta hissedilen depremin şiddetini 6,1 olarak açıkladı.

Rum haber kaynakları, Jeopolitik Araştırma Dairesinden yapılan açıklamaya göre, depremin, Kıbrıs'ın deniz bölgesinde, Baf’a bağlı Poli Hrisohu’nun 50 kilometre batı-kuzeybatısında ve 25 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem bütün Kıbrıs’ta, özellikle de Baf’ta hissedilirken, depremin Doğu Akdeniz’in tamamında da hissedildiği kaydedildi.
Sabah 5.30’a kadar 3.1 şiddetinde bir dizi artçı depremin de gerçekleştiği belirtilirken, depremin Türkiye, Mısır, ,İsrail, Lübnan ve Yunanistan’da da hissedildiği belirtildi.

Deprem sonucunda Güney Kıbrıs’ta bazı küçük maddi hasarlar meydana geldiği de ifade edildi.

11/01/2022 15:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kıbrıs, deprem, türkiye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.