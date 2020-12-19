Kıbrıs’ta ofisi bulunan şirket, dünyada en çok kazananlar arasında

Haber Kıbrıs Özel

Her gün milyonlarca kişinin ziyarete ettiği PornHub, RedTube ve YouPorn gibi cinsel içerikli film sitelerinin gizemli sahibi ortaya çıktı. İngiltere‘nin saygın gazetelerinden İngiliz Financial Times Kanada merkezli MindGeek isimli şirketin söz konusu sitelerin gizli sahibi olduğunu ve sektörü domine ettiğini yazdı.

LEFKOŞA’DAKİ OFİS DALİ SANAYİ BÖLGESİNDE

MindGeek içerik dağıtımında, medya akışında ve çevrimiçi reklamcılıkta hizmet veriyor. Lüksemburg merkezli bilişim şirketinin Dublin, Hamburg, Londra, Los Angeles, Miami, Montreal ve Güney Lefkoşa'da ofisleri bulunuyor. Lefkoşa’daki ofis Lefkoşa-Limasol Anayoulu üzerindeki Dali Sanayi bölgesinde yer alıyor.

MİZAH VE DEDİKODU İÇERİKLİ SİTELER DE VAR

Şirket porno sektöründe Brazzers, Digital Playground, Men.com, Mofos, Reality Kings, Sean Cody, Twistys,WhyNotBi.com, Pornhub, RedTube, YouPorn, Xtube, PornMD, MyDirtyHobby, Playboy TV, Spice Networks, Nutaku, Fake Taxi, Playboy Enterprises, Too Much Media, Wicked Pictures isimli siteleri yönetiyor. Aynı zamanda video ve mizah içerikli videobash.com ve dedikodu sitesi celebs.com da bu firmaya aittir.

ŞİRKETİN ARKASINDA İŞ İNSANI BERNARD BERGEMAR BULUNUYOR

MindGeek’in çok daha gizemli ve geri planda kaldığını yazan Patricia Nilsson, “Cinsel içerikli filmler online reklam endüstrisine katkı sağlıyor ve internet ekonomisinde önemli bir pay sahibi. Fakat bu tür video paylaşım siteleri seks ticareti ve çocuk istismarı gibi konularda suçlu olabiliyor. MindGeek de bir sorumluluk üstlenmeden cinsel içerikli film sektörünü domine etti. Şirketin arkasında ise iş insanı Bernard Bergemar bulunuyor” yorumunu yaptı.

İNTERNET SİTELERININ YÖNETIMINDE LIDER

Bergemar’ın kimliğinin Financial Times’ın kapsamlı haberinden önce ifşa edilmediğine dikkat çekilirken, “MindGeek” internet sitesinde sahibi olduğu cinsel içerikli film sitelerine atıfta bulunulmuyor aksine, ‘Tasarım, iş geliştirme ve yüksek trafiğe sahip internet sitelerinin yönetiminde lider’ ibaresi yer alıyor.

2018’DE 460 MILYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Financial Times Lüksemburg’da kurulmuş gibi gözüken şirketin gelirlerini de mercek altına aldı. Financial Times, şirketin 2018 yılında 460 milyon dolar gelir elde ettiğini ve günde 115 milyondan fazla insanın internet sitelerini ziyaret ettiğini yazdı.

KORONAVİRÜSTEN DAHA ÇOK ARAMA YAPILDI

“Geçen ay ABD’de Google’ın verilerine göre ‘Koronavirüs’ ya da ‘Trump’ yerine ‘Pornhub’ araması daha çok yapıldı” yorumu yapılıyor. İncelemesini derinleştiren Financial Times, “MindGeek’in sitesine her gün 15 terabytelık içerik yükleniyor. Bu da şu an Netflix’tte izlenebilecek dizi ve film içeriğinin yarısına denk geliyor” yorumunu da ekledi.

İSTİSMARLA İLGİLİ UĞRAŞMADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTERİLİYOR

MindGeek’in gizemli olmasından ve insan ticareti ve istismar gibi suçlamalarla hiç uğraşmamasına tepki gösterildiğini aktaran Financial Times, şirketin arkasında birçok yatırımcı olduğunu da vurguladı.

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19/12/2020 14:47