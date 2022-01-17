Kıbrıs’ta ölen Yunan askerleri tazminat alamadı

Yunan yargısının, 1974 yılında, Temmuz ve Ağustos aylarındaki Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’ta savaşan Yunan askerleri için “pinpon topuna” dönüştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi “Devlet ve Yargı Kahramanlara İtibar Etmedi- ‘ELDİK Ölenleri, Savaş Hizmetinde Değildi’” başlıklı haberinde Yunan askerlerinin, 47 yıl sonra, Kıbrıs’ta savaştıkları sırada devletin kendilerini, ilgili yasanın çıktığı 1998 yılına kadar (bir diğer deyişle 1974-1998 yılları arasında) savaş hizmetlerini tanımaması nedeniyle yargıya gittiğini yazdı.

Mahkemelere başvuran Yunan askerlerinin bir türlü adalete erişmesinin mümkün olmadığını yazan gazete İdare Mahkemelerinin ve Temyiz Mahkemelerinin manevi zarar için tazminata karar verdiğini aynı zamanda Danıştay’ın ise, Yunan askerilerine yetkili mahkemenin sivil mahkemeler olduğunu söylediğini ve askerlerin tazminat talep etmek için yeniden sivil mahkemelere başvurduğunu belirtti.

Mahkemeler tarafından verilen tazminatın, hiçbir zaman askerlerin almadığını, bununla birlikte alınmayan bu tazminatın geri verilmesinin bile istendiğini belirten gazete 2003 yılında 10 Yunan askerinin, Yunan devletinin yetkili komutanlarının emriyle Kıbrıs’ta Türklere karşı savaşmalarına karşın devletin, o dönemdeki savaş hizmetini (1974-1998 yılları arası için) tanımadığı gerekçesiyle yargıya başvurduğunu anımsattı.

Gazete tüm bu gelişmelerin ardından ilk davanın açıldığı 2003 yılından 18 yıl sonra Danıştay’ın, 1974 yılında savaşan Yunan askerlerine “yargı sürecine sıfırdan başlayın” telkininde bulunduğunu da belirtti.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2022 13:09