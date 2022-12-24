Kıbrıs'ta Rumların katlettiği anne ve 3 oğluna yönelik vahşetin belgeseli yayınlandı

Kıbrıs'ta EOKA terör örgütü militanlarının Türklere yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen saldırılarda, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 evladının banyoda katledilişlerini dünyaya anlatmayı hedefleyen "Kucakta 3 Çocuk, Sırtta 27 Mermi" belgeseli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet televizyonu BRT'de yayınlandı.

Muharrem Özdemir'in yönettiği, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile BRT'nin ortak yapımı belgeselde, Kanlı Noel olaylarının devamında, Rum çetelerinin 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 çocuğunun, evlerinin banyosunda şehit edilişleri anlatıldı.

Belgeselde, başta Binbaşı Nihat İlhan olmak üzere dönemin ve olayın tanıklarının anlatımlarına ve vahşete ait belge, fotoğraf ve videolara yer verildi.

"Banyo Katliamı" veya bilinen adıyla "Kumsal Katliamı" olarak tarihe geçen saldırıda, Mürüvvet İlhan'ın sırtından çıkan 27 mermi ve banyo küvetinde cenazeleri bulunan çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'a atfen belgeselin adı "Kucakta 3 Çocuk, Sırtta 27 Mermi" olarak belirlendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan belgeselin yönetmeni Özdemir, geçmişte yaşanan acıların iyi bilinmesi için bu belgeseli yaptıklarını anlatarak "Yaşanan vahşeti, tüm dünyaya izlettireceğiz." dedi.

Yabancı dillere çevrilecek "Kucakta 3 Çocuk, Sırtta 27 Mermi" belgeseliyle, Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı trajediyi dünyaya aktarmak istediklerini vurgulayan Özdemir, belgeselin Binbaşı İlhan'ın eşi ve 3 oğluna yönelik katliamla ilgili önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2022 14:41