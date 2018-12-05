Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi dayanışma çağrısı

ıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, yarın Halil Karapaşaoğlu’nun yargılanmasına devam edilecek olması nedeniyle “anti-militaristleri ve barış aktivistlerini” dayanışmaya çağırdı.

İnsiytatiften yapılan açıklamada, “Vicdani retçilerin yeniden cezaevine girme ihtimalinin olduğu böylesi bir anda, Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, yarın 6 Aralık, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan vicdan retçilerin davalarında dayanışmasını bekleriz” ifadeleri kullanıldı.