Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, Halil Karapaşaoğlu’nun Dosyasının AİHM’de İşleme Konulduğunu Açıkladı

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Avukatı Öncel Polili aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvurunun işleme konulduğunu açıkladı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada “AİHM, 10 Ocak 2020 tarihinde yazdığı yazıda dosyanın işleme konulduğu bilgisini verdi. Karapaşaoğlu’nun dava dosyasının da 40627/19 olduğu adı geçen mektupta belirtildi” denildi.

04/02/2020 11:48