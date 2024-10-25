Kıbrıs’ta yeni mesai başladı: Özel Temsilciler buluştu

Kıbrıs’tan iki liderin BM Genel sekreteri Guterres ile 15 Ekim’de New York’ta yaptıkları yemekli toplantı sonrası süreç Kıbrıs’ta devam ediyor.

İki Liderin Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Menelaos Menelaou dün akşam bir araya geldi. Rum Basınınına göre, toplantı “pozitif bir atmosferde” gerçekleşti.

Toplantı, 15 Ekim’de New York’ta iki liderin BM Genel Sekreteri ile yaptığı gayri resmi akşam yemeğinden sonraki ilk toplantıydı. Rum Haber ajansına göre, Menelaos Menelaou ve Güneş Onar, genişletilmiş bir toplantının yapılması ve yeni geçiş noktalarının açılmasını ele aldı Haberde, Kıbrıs’taki temel pozisyonlar konusunda temel farklılığın devam ettiği belirtildi