Kıbrıs’taki Barış Gücünün Yeni Komutanı Cheryl Pearce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Avustralyalı Tümgeneral Cheryl Pearce’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) komutanı olarak atandığını açıkladı.

Genel Sekreter Guterres, 6 Ekim’de görevi sona eren Bangladeş’li Tümgeneral Muhammed Humayun Kabir’e iki yıl boyunca gösterdiği liderlik ve fedakârlık dolayısıyla teşekkür etti.

BM’den yapılan yazılı açıklamada, Avustralya Savunma Kuvvetleri'nde seçkin bir kariyere sahip Pearce’ın, son olarak (2017'den bu yana)lisans ve lisansüstü eğitimin yanı sıra Donanma, Ordu ve Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki liderlerine askeri eğitim sağlayan Avustralya Savunma Kuvvetleri Akademisi’nde görev yaptığı belirtildi.