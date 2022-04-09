Kıbrıs’taki çingene sayısı 1250

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09/04/2022

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Kıbrıs’taki çingene sayısı 1250

Güney Kıbrıs’ta Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta toplam 1250 Roman’ın (Çingene, Gurbet) yaşadığını, bunlardan 650-700 tanesinin Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Alithia gazetesi, Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi’nin söz konusu açıklamasında, Kıbrıs’ta yaşayan Gurbetlerin hukuki olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olmalarına ve diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olmalarına karşın, ekonomik açıdan güçsüz ve narin bir topluluk olmayı sürdürdüklerini söylediğini aktardı.

Lottidi, Gurbetlerin en büyük sorunlarından birinin ise barınma ve insanca şartları olan evlerde yaşama sorunu olduğunu, bu konuda önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

 

09/04/2022 13:30
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