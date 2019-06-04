Kıbrıs’taki Hıristiyan Din Liderleri Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Kıbrıs’taki Hıristiyan Din Liderleri; Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Khoren, Maronit Kilisesi Başpiskoposu Soueif ve Latin Başpiskopos Vekili Rev. Father Kraj, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İsveç Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre liderlerin mesajı şöyle:

“Bizler, Kıbrıs’taki Hıristiyan Din Liderleri olarak, kardeşimiz Kıbrıs Müftüsü’ne, imamlara, Kıbrıs’taki ve tüm inanan Müslümanlara

mübarek Ramazan Bayramı dileriz.

Ramazan’ın herkes için ruhu yüceltici olması için dua ediyoruz. Özellikle aramızda en savunmasız durumda olanlar için dua ediyoruz.

Tanrı’nın aydınlık ışığı tüm inananların yolunu aydınlatsın, affedilme, barış ve huzur tüm inananlarla olsun.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.”