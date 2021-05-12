Kıbrıs’taki Hristiyan Dini Liderlerden Bayram Mesajı

Kıbrıs’taki Hıristiyan dini liderleri Ramazan Bayramı vesilesiyle Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile Kıbrıs ve dünyada yaşayan tüm Müslümanlar ile Türklere mübarek bir bayram diledi.

ads ads ads ads
12/05/2021

ads
ads
ads
Kıbrıs’taki Hristiyan Dini Liderlerden Bayram Mesajı

Kıbrıs’taki Hıristiyan dini liderleri Ramazan Bayramı vesilesiyle Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile Kıbrıs ve dünyada yaşayan tüm Müslümanlar ile Türklere mübarek bir bayram diledi.

İsveç Büyükelçiliği Bünyesindeki “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi “ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yüce Tanrı’nın inayeti, sizinle olsun ve tüm dualarınıza karşılık versin. Hasta, zayıf ve mazlumlar için duacıyız. O’nun Selameti kalplerinize yerleşsin ki barışı arayabilelim ve onun izinden gidebilelim. Samimi dileklerimizi ve en iyi temennilerimizi sunuyoruz. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun! Bayramınız Kutlu olsun “ denildi.

12/05/2021 16:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: kıbrıs, hristiyan, dini lider
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.