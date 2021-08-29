Kıbrıs’taki üsler İngilizlerin Afganistan’dan tahliyesinde kullanılabilir

İngiliz vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesinde Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanılabileceği bilgisi verildi.

Fileleftheros Ada’daki İngiliz egemen askerî üslerinin tahliye için kullanılması konusunda şu ana kadar kesin bir karar olmamakla birlikte Ağrotur üssünde, Afganistan’dan tahliye edilecek İngilizlerin, ülkelerine dönene kadar misafir edileceği yerlerle ilgili hazırlık yapıldığını yazdı.

Gazete insanî nitelikli olduğunu da yazdığı tahliye başlamadan önce Rum Yönetimine bilgi verileceğini de ekledi.

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29/08/2021 12:26