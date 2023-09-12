“Kıbrıs’tan Çağatay Geçti” kitabının imza günü 15 Eylül Cuma günü Rüstem Kitabevi’nde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın hayatını anlatan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti” adlı kitabın tanıtım ve imza günü 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de yapılacak.

Rüstem Kitabevi’nde yapılacak imza gününde eski başbakan Hakkı Atun ve kitabın yazarı İbrahim Erkan Manavoğlu da konuşmacı olarak yer alacak.

İbrahim Erkan Manavoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, Çağatay’ın çocukluğu, gençliği, TMT yılları, siyasete girişi, 1976-1978 yıllarındaki bakanlık dönemi anlatılıyor.

Mustafa Çağatay’ın kritik 1978-1983 yıllarında 5 yıl süren başbakanlık döneminde yaşananlar da detaylı şekilde kitapta yer alıyor.

Çağatay’ın Denktaş ve Doktor Küçük ile ilişkilerinin yanı sıra, aktif siyasetin ardından avukatlık ofisine döndüğü yılları da aktaran kitapta, birçok bilgi, belge ve fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.

Kitapta, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay, çocukları Ersan Çağatay, Çağın Çağatay Karataş, Erek Çağatay olmak üzere yakın ailesinin ve onunla çalışmış kişilerin, siyasetçilerin, gazetecilerin görüşlerine, tanıklıklarına da başvuruluyor, gazete arşivleri ve tutanaklardan da yararlanılıyor.

Edisyon Yayınevi tarafından basılan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti-Anılar, Tanıklıklar” kitabına Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Deniz Kitabevi ve Khora Kitabevi’nden ulaşmak mümkün.

Kitabın geliri ise Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu’na bağışlanıyor.

1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.