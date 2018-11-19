Kıbrıs’tan çalınmıştı: 40 yıldır aranan Bizans mozaiği bulundu

Çalınan sanat eserlerini bulmakla meşhur olan ve ‘sanat dünyasının Indiana Jones’u’ lakabı takılan Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs'tan çalınan ve altıncı yüzyıla ait bir mozaiği buldu.

BBC’den yer alan habere göre bin 600 yıllık parça Monaco’daki bir apartman dairesinde bulundu.

Bizans’a ait ve Aziz Mark’ın resmedildiği mozaik 1970’lerde Panayi Kanakaria kilisesinden çalınmıştı.

Brand, bulduğu eseri Kıbrıs büyükelçiliğine teslim etti.

Britanyalı bir ailenin mülkünde olan eseri bulmak için 40 yılı aşkın süredir çaba gösterdiğini belirten Brand, “Bunun aslında Türk işgalinin ardından Kanakaria kilisesinin yağmalanmasıyla elde edilen paha bilmez bir sanat hazinesi olduğunu fark ettiklerinde dehşete düşmüşlerdi” dedi.