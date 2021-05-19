“Kıbrıs’tan globale gitmek inanın hayal değil”

“Kıbrıs’tan Globale Gitmek İnanın Hayal Değil” sloganıyla yola çıkan Kıbrıs’ın ilk pazar yeri formatlı alışveriş platformu Bitayka’nın Teknoloji Müdürü Nihat Yılmaz ile Operasyon Müdürü/ girişimci Mustafa Abitoğlu, KKTC’deki öğrenilmiş çaresizliği yıkmaya çalıştıklarını, halkımıza büyük düşünmeyi öğretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Abitoğlu ve Yılmaz, bu ülke insanının, kendisine inanır, doğru ekibi toplar, insanlarla iyi ilişkiler kurarsa, başaramayacağı şey olmadığını kaydetti.

Mustafa Abitoğlu, kurucu üyesi olduğu KKTC Girişimcilik İnisiyatifi’yle ilgili de bilgi vererek, inisiyatifin hedefleri arasında “KKTC Start-Up ekosisteminin oluşturulması” ve “10 yıl içinde adadan bir unicorn çıkarmak” da olduğunu ve bunun gerçekleşebileceğine inandıklarını söyledi.

Özellikle genç neslin çağa uygun meslekler seçmesi, büyük düşünmesi gerektiğini, inisiyatifin bu konuda sorumluluk üstlenmeye başladığını anlatan Abitoğlu, “Biz yapamayız, bizim boyumuzu aşar” algısını ortadan kaldırmanın ve büyük işler başarmanın mümkün olduğunu, halkımızın buna inanması gerektiğini vurguladı.

Nihat Yılmaz da Kıbrıs’ın ilk pazar yeri formatlı alışveriş platformu Bitayka’nın Kıbrıs’ta alışveriş alışkanlıklarını dijitale dönüştürme ve buradan hareketle global gitme ve orada rekabet edebilecek bir girişime dönüşme vizyonunu ortaya koyduğunu kaydetti. .

Nihat Yılmaz ve Mustafa Abitoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Başaramayacağınız şey yoktur”

Bitayka Teknoloji Müdürü Operasyon Müdürü Mustafa Abitoğlu, Bitayka’nın hedeflerinden bahsederek, “Kıbrıs’ın bütün noktalarına ulaşmak, her eve girmek ve Kıbrıslı Türklerin ‘yapamayız’ dedikleri öğrenilmiş çaresizliği yıkmaya çalışıyoruz. Kendinize inanır, doğru ekibi toplar, insanlarla iyi ilişkiler kurarsanız; başaramayacağınız şey yoktur. İnsanların sahipleneceği, hatta uluslararası platforma ulaşabilecek bir üretici olunabileceğini, bu anlamda göstermek istiyorum. Tabii bu noktada yalnız değilim, bizim bir takımımız var” dedi.

“Bitayka’da sipariş ver, Bitayika’da kapına gelsin”

Pandemi sonrasında dijital medyanın çok yaygınlaştığını anlatan Abitoğlu, “Biz de 5 yıllık bir fikrimizi hayata geçirme kararı aldık. Yakın bir zamanda 4 ortağımla online alışveriş platformuna geçiş sağladık. Platform, müşterilerle süpermarket arasındaki köprü vazifesi görecek, müşteri market fiyatına evinin rahatlığıyla sipariş verebiliyor. Bitayka, yani Kıbrıs Türkçesi ile bir dakika… ‘Bitayka’da sipariş ver, Bitayika’da kapına gelsin’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Kendi yaptığımız yazılımları dünyaya pazarlayabiliriz”

Kıbrıslı Türk gençlerin yetenekli ve bilgili olduğunu vurgulayan Abitoğlu, “Gençlerin girişimciliklerini ortaya çıkarıp desteklemeliyiz. Yapay zeka ve yazılımlarla hazırlanacak programları dünyaya pazarlayabiliriz. Oturduğumuz yerden ekonomiye katkı yapabiliriz. Bu bizim için heyecan verici, büyük bir projedir. Belki de bu proje, Kıbrıs’tan dünyaya mal olabilecektir” dedi.

“Pandemideki çaresizlikten dolayı hızlı bir adapte oldu”

Pandemiden dolayı dünyanın ve kullanım alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Abitoğlu, “Covid-19 salgınında bir yılı geride bıraktık, zorlu süreç adaptasyon sürecini zorlaştırıyor. Ancak halkımız muhafazakar olmasına rağmen, çaresizlikten dolayı adapte süreci hızlandı. Ülkede çözülemeyen dijital dönüşüm ve e-devlet konusunda adım atılmalı” diye konuştu.

“Başka programları kopyalamak yerine yenilikle ortaya çıktık”

Bitayka Teknoloji Müdürü Nihat Yılmaz da ülkede özel sektörün kamuya göre ve yurt dışındaki özel sektörlere göre dezavantajlı olduğunu ancak, çaresiz gibi görünen durumu bozmak için ortaya konulan enerjinin, arayışların en büyük avantaj olduğunu söyledi.

Nihat Yılmaz, pandeminin online satış için bir fırsat olduğunu ancak Kıbrıslı Türk girişimciler olarak başka programları kopyalamak yerine yenilikle ortaya çıktıklarını vurguladı.

“Yazılımı kendi ekibimiz yaptı”

Yılmaz, Bitayka’nın uluslararası yatırımcıların da ilgisini çeken yazılımını kendi yerli ekipleri tarafından üretildiğini dile getirdi. Yılmaz, 10 yıl içinde başarılacak bir hedefi ortaya koyduklarını anlatarak, “Örneğin topraktaki suyu ölçen sensörlerle hassas tarım yapılır. Bu konuda teknolojiyi burada üretip dünyaya satabiliriz” diye konuştu.

“Yurt dışına da açılacağız”

KKTC yanında yurt dışına da açılmak istediklerini anlatan Yılmaz, “KKTC’ye benzer ölçekteki şehirlere ve ülkelere, Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı yurt dışımdaki şehirlere de girişimimizi taşımayı hedefliyoruz. Örneğin 2022 yılında yatırım alarak operasyonlarımızı Alanya’ya ve Antalya’ya, aynı zamanda kendi insanlarımızın yoğun yaşadığı Kuzey Londra’ya da taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 sektörde platform Türkiye’de yok”

Bitayka’nın market, restoran, tüp gaz ve su hizmeti verdiğini anlatan Yılmaz, “4 sektör üzerinden hizmet veren bir platform, Türkiye’de yok” diye konuştu.

“Rakip değil çözüm ortağı olmak istiyoruz”

Kullanıcı ve hizmet veren arasında teknoloji aracılığı yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Müşteriden sipariş alıyoruz, teslimat sürecinde yer almıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalarla rekabet etmemek için depo kurmak istemiyoruz. Marketlerin kurye ağını geliştirmek istiyoruz. Partnerlerimizi daha iyi bir noktaya getirmek ve çözüm ortağı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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19/05/2021 16:12