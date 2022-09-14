Kıbrıs’tan Zimbabve’ye zeytin ağacı
Güney Kıbrıs'taki “Kıbrıs-Gönüllü Doktorlar” örgütüne mensup Kıbrıslı Rum doktorlar, Zimbabve’yi ziyaretleri sırasında Kıbrıs’tan zeytin ağacı götürdüler.
14/09/2022
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Güney Kıbrıs'taki “Kıbrıs-Gönüllü Doktorlar” örgütüne mensup Kıbrıslı Rum doktorlar, Zimbabve’yi ziyaretleri sırasında Kıbrıs’tan zeytin ağacı götürdüler.
Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs-Gönüllü Doktorlar” örgütüne mensup doktorların Zimbabve’de, kendi sorumluluklarında olan çiftliği ziyaret ettiklerini ve Kıbrıs’tan götürdükleri zeytin ağaçlarını diktiklerini yazdı.
Gazete, örgüt üyesi doktorların, Eleni Teoharus’un gözetiminde olduklarını da vurguladı.