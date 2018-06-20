Kibrit: Yorum yapmayacağım

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit sosyal medya hesabından Mağusa’daki bazı kaldırımların fotoğraflarını paylaşarak Gazimağusa Belediyesi’ni eleştirdi.

Mağusa Cambulat Özgürlük Ortaokulu’nun yan tarafından bulunan kaldırımların üzerine görme engellilerin kullanması için sarı bantlar konulmuş ancak bantların ortasında direk ve rögar kapağı mevcut. Günay Kibrit bu durumu “Bu görüntülerin üzerine yorum yapmayacağım” diyerek eleştirdi. Birçok vatandaş da durumun hemen düzeltilmesi gerektiğini belirtti.