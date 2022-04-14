KIB-TEK'in Başbakanlığa bağlanması masada

Ankara’da protokol görüşmeleri için bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün akşam yaptığı toplantı sonrasında önemli bir karar alma eşiğinde.

Ankara özel yayınında gelişmeleri aktaran Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi, Başbakan’ın böyle bir kararı masaya getirdiği ifade edildi.

Buna göre; eğer karar kesinleşirse Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Başbakanlığa bağlanacak.

Kararın adaya dönüşte uygulamaya girmesi bekleniyor.

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14/04/2022 09:19