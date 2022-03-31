KIBTEK, elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve saatleri duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği nedeniyle bugün gerçekleştirilecek elektrik kesintisi saatleri ve bölgelerini duyurdu.

KIBTEK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ

30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE, YATIRIM EKSİKLİĞİ VE ÜRETİM YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

* YAŞANACAK KESİNTİLER YAKLAŞIK 1.5 SAAT OLACAK ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE YAŞANMASI ÖNGÖRÜLEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ, DEĞİŞEN İHTİYACA GÖRE DAHA ERKEN ENERJİLENEBİLMEKTE VEYA HİÇ KESİNTİ YAPILMAYABİLİR. *

***BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

LEFKOŞA BÖLGESİ

19.00-20.30

Gürpınar, Yılmazköy, A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy,Dumlupınar, Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Başbakanlık Trafik Işıkları bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve Civarı, Din İşleri Başkanlığı Civarı ile Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe, Levent Taşocakları,

20.00-21.30

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi Bölgesi 26.cı Sokak Kuzeyinde kalan bölge, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Civarı ile Genç Tepe Bölgesi, Su İşleri Dairesi (Sanayi Bölgesi), Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, Oya Kutsal Arsaları, Alayköy Sanayi Bölgesi, Concorde Hotel, Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan bölge, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Grand Pasha Otel ve Güneş Rezidans, Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Vergi Dairesi ve Civarı, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Görneç, Serdarlı, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova,

21.00-22.30

Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Haspolat Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane ve civarı, Levent Kesimhane ile Değirmenlik Çemberi arasında kalan bölge, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Atleks Sanverler Ortaokulu ve Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir bölümü (Eski BRT bölgesi), Merkez Lefkoşa Bölgesi, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi, İrsen Küçük Orta Okulu ve Civarı, Levent Koleji ve civarı, Göçmenköy Cami ve Civarı, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası,

MAĞUSA BÖLGESİ

19.00-20.30

Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Sulu Çember, Önder AVM bölgesi, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü,

20.00-21.30

Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü,City Mall, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,

21.00-22.30

Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Büyük Sanayi, DAÜ çemberi-glapsides çemberi arasında kalan bölge, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi,DAÜ Güney Kampüsü,

GİRNE BÖLGESİ

19.00-20.30

Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi, Şehit Çocuğu arsaları, Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi, , Doğanköy'ün bir kısmı, Semih Sancar Caddesinin Doğu kısmının, Döveç sitesi ve civarı, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi , K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Ersin Tatar villaları ve civarı, Kemal Pişmiş sokak ve Güneyi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy, Alemdağ, Merit Royal Hotel, Alsancak Halk Plajı Bölgesi,

20.00-21.30

Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi, , Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi, Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi,

21.00-22.30

Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, : Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar,Sadrazamköy, Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi,Alsancak Futbol Sahası Güneyinde kalan kısım, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi,

İSKELE BÖLGESİ

19.00-20.30

Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova köyü,Ağıllar Köyü, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü,

20.00-21.30

Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma,

21.00-22.30

İskele, Ötüken, Aygün,Kuzucuk, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel

GÜZELYURT BÖLGESİ

19.00-20.30

Serhatköy,Serhatköy Su Pompa İstasyonu,Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu,

20.00-21.30

Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ,Terminal Bölgesi, ODTÜ,

21.00-22.30

Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı,Yuvacık,

LEFKE BÖLGESİ

19.00-20.30

Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı , Denizli, Gemikonağı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı,

20.00-21.30

Serhat İnay Apartmanı,Hakan Oran Sitesi ve civari,Velmer Hotel ve civarı ,Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları,

21.00-22.30

Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy

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31/03/2022 13:40