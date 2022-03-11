KIBTEK yakıt ihalesinde vurgun hazırlıkları hükümete takıldı

Dünyada akaryakıt fiyatları dengesiz. 5 milyon dolara gelen geminin yerine verdiğiniz sipariş 7 milyon dolar olabiliyor. Dünyada fiyatlar günlük keskin düşüş yanda yükseliş içinde. Mevcut haftalık fiyat ayarlaması günlüğe, anlığa dönmeli. Aksi fiyatlar sadece yükselecek.

Bayiler zarar ediyor, ithalatçılar zarar ediyor… Devlet hesaplamalara bakıp 4-6 TL zam yapıyor. Evet; akaryakıt kuyularımız yok ve olmayan her ülke gibi yükselen maliyetlerden etkileniyoruz. Peki devlet ne işe yarar? Vatandaşını korumaz mı?

Maalesef son açıklanan akaryakıt zammı ile bu piyasa çöker. Hemen elektriğe yeni bir zam gerekli… taşımacılık sektörü kontak kapatacak, ya da zam isteyecek. Hava ve deniz ulaşımı artık çok daha Pahalı ve biz bir ada ülkesiyiz. Bunla baş etmemiz mümkün değil

Aylardır sık sık tekrarladığım bir şey var: BİZ YAPAYALNIZIZ… Bunu bilmemiz gerekiyor. Kriz anlarında TL kullanımından kaynaklı kayıpların, fakirleşmenin karşısında, KKTC halkının yanında duran Türkiye, son dönemde sadece bazı isimlerin yanında. Bütçeye katkı yok

Güvenlik harcamaları; bazı yarım kalan yatırımların tamamlanması noktasında Türkiye çok cömert. AB yok; ABD yok; Kıbrıs Cumhuriyeti yok; masa yok, görüşme yok. Dert var, tasa var, kaygı var, sorun var, kriz var… hepsi bizim ve üstesinden gelmemiz gerekiyor

Bu ülkede kaynaklar var. Bu dönemde doğru kanalize edilmeli. Yüksek kar eden kamu kuruluşları var. Bankalar, Sigorta şirketleri, hatta Vakıflar. Kriz bitene kadar karlarının bir kısmını kamu maliyesi ile paylaşabilirler. Doğru vergilendirme sistemi ve kamu- özel yatırımları İÇİN ihale süreçleri hemen başlamalı

Tek gündemimiz siyasetteki entrikalar. İnsan olan bu dönemde utanır. Yakıt- gaz fiyatları arttı. Döviz adım adım tırmanıyor. Çok fakiriz ve yalnızız. Bu ülkeyi yönetenler çare üretmek zorunda. Yakıt ucuzlasa da döviz artıyor, TL eriyor. Hiçbir şey yapmadan beklemek canımızı yakıyor

KıbTek üzerinde yeni ihaleler için canı atanlar var. Eski ihale oyunlarını devam ettirme gayreti içinde olanlar var. İhalelerden sessiz sedasız vurgun yapacağını düşünenler var. Hükümet bu konuda eski yönetici ve mevcut KıbTek yöneticilerine gücenmemeli.

Kendileri akaryakıt ihalesi üzerinden vurgun yapmaya hazırlanırken, bu bedeli halk ödeyecek. Yangından mal kaçırır gibi, hükümetten gizli ihale hazırlıkları yapılıyor. Skandaldır, vicdansızlıktır, hokkabazlıktır.

Başbakan ve Maliye bakanı KıbTek’i rant üstünden değil, bilimle, matematikle yönetecek bir ekip kurmak zorundadır. Günlerdir yeni ihale oyunları ile ilgili uyarımızı yapıyoruz. Dönen paralara akıl sır ermiyor. Aman diyorum; aman Gürcan bey… Alet olmayın. Bu toplumu da alet etmeyin

Yüklü akaryakıt zammı hayatın her alanını etkiledi. Bütün marketlerden başlayarak, zamlar önce mutfakta hissedilecek. Günaydın adil olmayan dünyanın yalnız insanları…

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11/03/2022 08:35