KIBTES, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışı kararını eleştirdi, uyarılarda bulundu

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
20/01/2025

KIBTES, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışı kararını eleştirdi, uyarılarda bulundu

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah satışı kararını eleştirdi, süreci dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu adımın adadaki barış ve istikrarı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı'nın, adadaki barış ve huzurun en önemli teminatı olduğu vurgulanarak, Rum tarafının güvenlik tehdidi bulunduğu yönündeki iddialarının gerçeklikten uzak bir söylem olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD Başkanlığı tarafından alınan bu kararın ardından, GKRY’nin silahlanma yarışını sürdüreceği görüşü ifade edilerek, ABD ve GKRY’nin adadaki garantörlerin mutabakatı olmaksızın attığı tek taraflı adımların kabul edilemez olduğu belirtildi.

KIBTES’in bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması için Anavatan Türkiye ile birlikte hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sendika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, yaptığı anlaşmaların sonuçlarını hesaplayarak hareket etmeye ve  sağduyulu davranmaya çağırdı.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.