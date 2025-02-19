KIBTES: “Eğitimin sorunlarını dile getiriyor, mesnetsiz iddiaları reddediyoruz”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eğitim sorunlarını tespit ve sorunlara çözüm arayışında olduğunu belirterek, bazı basın kuruluşlarını beyanlarını çarpıttığı gerekçesiyle kınadı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut tarafından yapılan yazılı açıklamada, bahse konu basın kuruluşları doğru, tarafsız ve etik habercilik anlayışına uyan haberler yapmaya davet edildi.

KIBTES’in eğitim çalışanlarının haklarını savunmak ve eğitimin kalitesini artırmak için var olduğunun vurgulandığı açıklamada, mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı yasal hakkın saklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kendi devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası platformlarda itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile makamlarına yapılan tüm saygısız ve mesnetsiz açıklamaları kınıyor, bu tür yaklaşımların anayasal çerçevede karşılık bulması gerektiğine inanarak yetkili makamları görevini yapmaya davet ediyoruz.” denildi.