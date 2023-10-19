KIBTES, İsrail’i terör eylemlerini sonlandırmaya çağırdı

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19/10/2023

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KIBTES, İsrail’i terör eylemlerini sonlandırmaya çağırdı

 Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, İsrail rejiminin bölgeyi kan gölüne çeviren terör eylemlerini bir an önce sonlandırması çağrısında bulundu.

Turgut, yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İki milyondan aşkın insanın yaşadığı Gazze’de halkın temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğu Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı kamuoyunun malumudur.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) olarak; havadan, karadan ve denizden abluka altına alınan, katledilen, su, gıda ve ilaç gibi en temel yaşam maddelerine dahi erişimi kesilen milyonlarca Filistinlinin işgale karşı olan haklı ve meşru mücadelesine destek veriyor; İsrail rejiminin bölgeyi kan gölüne çeviren terör eylemlerini bir an önce sonlandırması çağrısında bulunuyoruz.

1948’den bu yana vahşi İsrail kurşunlarıyla, bombaları ya da füzeleriyle ölüme yürüyen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazi kalan kardeşlerimize şifa ve sabır niyaz ediyoruz. “

19/10/2023 19:45
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TAGS: KIBTES, İsrail’i terör eylemlerini sonlandırmaya çağırdı
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