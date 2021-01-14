KIBTES Kolej giriş sınavlarının gerekli önlemler alınarak ertelenmeden yapılmasını istedi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Kolej sınavlarına girecek öğrencilerin mağdur edilmemesini; Kolej Giriş sınavlarının Sağlık Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak ertelenmeden yapılmasını istedi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, adı kolej olsa da hali hazırdaki uygulamada öğrencilerin çok az bir kısmının A Level programlarını takip ettiğini, çoğunluğun ÖSYM sınavlarına yönelik çalıştığını kaydetti ve “Dolayısıyla Türkçe yapılacak bir sınava hazırlanan öğrencileri İngilizce eğitime zorlamaktan vazgeçilmelidir” dedi.

Turgut, kolejlerde yabancı dilde eğitim zorunluluğunun kaldırılarak öğrencilere Türkçe eğitim hakkının da verilmesini; bu doğrultuda A Level, IGCSE SCINCE programlarına girecek öğrencilerin yabancı dilde eğitim veren sınıflarda; ÖSYM sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ise, müfredata hakim olabilmeleri açısından Türkçe eğitim veren sınıflarda öğrenim görmelerini talep ettiklerini de ifade etti.

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14/01/2021 16:16