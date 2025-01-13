KIBTES, Küçük ve Denktaş’ı andı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesi sürecinde asla unutulmayacak bir çığır açan Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölüm yıl dönümlerinde saygı ve minnetle andı.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut, “Kıbrıs Türk öğretmenleri, açtığınız çığırda emin adımlarla yürümekte, aziz mücadele ruhunuzu saygıyla selamlamaktadır” dedi.

Turgut, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkan bu iki saygın ve unutulmaz liderlerin, sömürge yönetimine karşı halkın haklarını savunduğunu ve dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadele sonunda Enosisi engellediğine işaret etti.

Her iki liderin de “Kıbrıs davasının Türkiyesiz çözülemeyeceğine” inanarak hareket ettiğini ve Kıbrıs Türklerinin Anavatanına bağlı bir halk olması için çalıştığına işaret eden Turgut, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk öğretmenlerinin özgün ve özgür sesi Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak, aziz ve saygın mücadele ruhlarını örnek aldığımız dava önderlerimizin sözlerinde ve eylemlerinde de işaret ettiği gibi gençlerimizin öz değerlerine bağlı ve yüce Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyan gençler olarak yetişmesi için durmadan çalışacağımızı belirtiyor, Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesi sürecinde asla unutulmayacak bir çığır açan Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölüm yıl dönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz.”