KIBTES: Londra’da Rumların ve Yunanlıların Cumhurbaşkanı Tatar’ın konvoyuna saldırmasını şiddetle kınıyoruz

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Londra’da Rum ve Yunanlıların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna saldırmasını şiddetle kınadı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, Londra’da Kings College’de Kıbrıs konusuyla ilgili konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Tatar’ın konvoyuna Yunan bayrakları taşıyan bir grubun, “Türklere ve Tatar’a ölüm, Türkiye Kıbrıs’tan dışarı” sloganları atarak, saldırı girişiminde bulunmasını üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Turgut, “Yıllardır her fırsatta görülen ve maalesef yine tekrarlanan adadaki Türk varlığının hazmedilememesine yönelik düşmanlık zincirinin son halkasını oluşturan bu tarz tahrik edici tavırların, Kıbrıs Türkleri olarak bizleri asla şaşırtmadığının altını çiziyor, bu faşist tutumu şiddetle kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen duruşunu savunan haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurgulayan Turgut, Kıbrıs Türk toplumunu da seçilmiş Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet etti.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2023 13:41