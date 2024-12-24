KIBTES Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Himmet Turgut yayımladığı mesajda, toplumların hayatlarında dönüm noktası olarak sayılan zaman dilimlerinin, unutulmaması gerektiğini, bunun toplumların geleceğe umut ve güvenle bakılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rumların 21 Aralık 1963’te başlattığı saldırılarla, büyük acıların fitilini ateşlediğini belirten Turgut, varoluş mücadelesinde 364 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini, 8 bin 667 Kıbrıslı Türkün köylerini terk edip, uzun yıllar zor koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti.

Himmet Turgut, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir ortaklık olmasına rağmen, Kıbrıslı Rumların aldığı tek taraflı kararlar ve Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların, bugünkü güvensizliğin nedeni olduğunu kaydetti.

“Gelecek nesillere bir barış ve huzur adası bırakmak istiyorsak geçmişte yaşanan bu ve benzeri her olayı çok iyi bilmeli ve bunlardan olumlu dersler çıkarmalıyız” diyen Turgut, şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.