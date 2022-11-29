KIBTES Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Birlik, Beraberlik ve Dayanışma etkinliği düzenledi.

KIBTES’ten verilen bilgiye göre, Girne Öğretmenevinde düzenlenen programa Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş ve Büyükelçilik Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikasından temsilciler, da atıldı.

Programda meslekte 25’inci yılını doldurmuş KIBTES üyesi öğretmenlere plaket takdim edildi.

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29/11/2022 10:32