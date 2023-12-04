KIBTES Öğretmenler Günü nedeniyle yemek düzenledi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “ Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği” düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, KIBTES Başkanı Himmet Turgut etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumun gelişiminde hazine teşkil ettiğini, öğretmenin üretici kimliğinden hareketle bütün bir toplumun öğretmenin eseri olduğunu, öğretmenlerin akıl ve değer merkezli haklı mücadelelerinde KIBTES olarak her zaman öğretmenlerimize destek vereceklerini söyledi.

Yemeğe Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katılarak bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, emekli olan ve meslekte 25. yılını dolduran öğretmen üyelere çiçek ve plaket takdim edildi.