KIBTES, Öğretmenler Günü’nü kutladı, öğretmen Refika Hanım’ın mücadele ruhunu selamladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği öğretmen Refika Hanım’ın verdiği mücadeleye dikkat çekti, onun aziz mücadele ruhunu selamladığını kaydetti.

Eğitimciler Sendikası, yayımladığı mesajda, Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla andı.

Mesajda, İngiliz hükümetinin adadaki Türk varlığını azaltmak için uyguladığı yıldırma politikaları döneminde öğretmenlik mesleğini sürdüren, köy kadınlarına evinde Türkçe okuma ve yazma dersleri verdiği, eğitim uğruna o gününün şartlarıyla 9 saatte vardığı okulda yerleştirildiği lojmanda zor günler geçiren, yaşamını Kıbrıs Türklüğüne adayan ve topluma öncü ve örnek bireyler yetiştirmeyi başaran, fedakarlıklarıyla unutulmaz bir öğretmen olan Refika Hanım’ın hayatına yer verildi.

Refika Hanım’ın tüm baskılara rağmen, yüzlerce öğrenciye, milli ve dini kimliği en iyi şekilde aktarmayı başardığı ve Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yer edindiği kaydedilen mesajda, “Kıbrıs Türkü’nün bugünlere de ışık tutan ve onun açmış olduğu aydınlık meşalesini geleceğe taşıyacak eşi benzeri olmayan milli direniş ruhunun arkasında Refika öğretmenin evinin bir odasına serdiği kilime oturan kadınlarla başardığı samimiyettir.” ifadeleri kullanıldı.

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplumun öğretmene gösterdiği itibar onların hayattaki onurları ve zenginlikleridir. Eğitime, öğretime ve öğretmene değer veren uluslar, büyük bir yükselme ve ilerleme göstermişlerdir. Yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk konumuna gelinmesinde önemli görevler üstlenmiş Kıbrıs Türk öğretmenleri olarak, dünyada yaşanan dönüşümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelmek için çalışmakta; 24 Kasım Öğretmenler gününü; inanç değerlerini, kimliğini zor şartlar altında koruyan bu asil milletin ferdi Kıbrıs Türkü Öğretmen Refika Hanım’ın aziz mücadele ruhuyla idrak etmekteyiz.”