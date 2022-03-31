KIBTES: Sendikaların ekonomik taleplerini destekliyoruz ancak…

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, grev ve eylem kararı alan sendikaların ekonomik taleplerini desteklediğini ancak okullarda grev kararına karşı olduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı Turgut yazılı açıklamasında, eğitim hakkı kutsal olan öğrencilerin hiçbir şekilde mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Turgut, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın geçtiğimiz günlerde yükselen döviz, düşen alım gücü, zamlar, özellikle 2011 sonrası kamuya giren öğretmenlerin ekonomik kayıpları konusunda açıklama yaptığını da anımsattı.

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31/03/2022 19:51