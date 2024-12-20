Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) üyelerine yönelik yemek düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, yemeğe KIBTES Başkanı Himmet Turgut’un yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı komisyon başkanları ve davetliler katıldı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yemekte yaptığı konuşmada, vatanını milletini seven, bayrağına devletine sahip çıkan bir gençlik temennisinde bulunarak, “Bunu da biz günden güne büyüyen bu kadromuz ile gerçekleştireceğiz. Bu milat inşallah vatan, millet ve hepimiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dayanışma yemeğinde buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “2016 yılından itibaren Kıbrıs’taki eğitimci arkadaşlarımızla iletişim sürecimiz oldu. Önce dernek sonra sendikal gelişim sürecinde gerek hukuki gerekse fikri destek verdiğimiz buradaki arkadaşlarımızın bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum” diye konuştu.