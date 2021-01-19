KIBTES: Uzaktan eğitim sürecine bir an önce başlanmalı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eksik kalan müfredatı gidermek adına uzaktan eğitim sürecine bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm öğretmen ve öğrencilerin yarıyıl tatilinin 18 Ocak itibariyle tamamlanmasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla okulların açılma sürecinin bir süre daha uzadığını kaydetti.

Turgut, 1 Eylül 2020’den başlayarak öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla yaklaşık iki ay boyunca uzaktan eğitim yapıldığını, verimli bir şekilde sürdürüldüğünü anımsattı ve uzaktan eğitim sürecine bir an önce yeniden başlanması konusunda bakanlığın ivedi olarak adım atmasını elzem gördüklerini ifade etti.

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19/01/2021 18:24