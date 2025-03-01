KIBTES’den Milli Eğitim Bakanlığa çağrı: Gerekli adımları atmalı, eğitimin aksamadan devam etmesini sağlamalıdır

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “eğitimin kesintiye uğramasının, öğrencilerin haklarını ihlal ettiğini, onların ve toplumun geleceğini tehdit ettiğini” savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı gerekli adımları atarak eğitimin aksamadan devam etmesini sağlamaya çağırdı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal olayların tırmandığı ve okullarda polise intikal eden olaylara yenilerinin eklendiği bu günlerde Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak, eğitimin kesintiye uğramasına ve ailelerin endişelerinin artmasına neden olan durumları yakından takip etmekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

Turgut, “Eğitimin kesintiye uğraması, öğrencilerimizin haklarını ihlal etmekte, onların ve toplumun geleceğini tehdit etmektedir. Eğitimdeki aksaklıkların, daha büyük problemlere yol açmaması için, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu bağlamda, eğitimde yetkili sendikaları ve ilgili tüm kurumları, eğitimin aksamaması adına daha sorumlu bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.” dedi.

Turgut, “okullarda öğleden sonra yapılması gereken derslerin aksamasının, öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini, boş geçen ders saatlerinde öğrencilerin, denetimsiz bir şekilde vakit geçirdiğini ve bu durum da bazı olumsuz olayların artmasına sebep olduğunu” savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı gerekli adımları atarak eğitimin aksamadan devam etmesini sağlamaya çağırdı.