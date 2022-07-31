KIBTES’ten 1 Ağustos mesajı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Turgut, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramının Kıbrıs Türk tarihinde 3 önemli olayın yaşandığı bir tarih olduğunu kaydeden Turgut şöyle dedi:

“Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3 önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğinden asla şüphe edilmemelidir. KIBTES olarak kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız, özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor; Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz”

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31/07/2022 16:05