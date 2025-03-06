Kick-Boks Turnuvası’nda KKTC’yi temsil eden sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Kick-Boks Turnuvası’nda KKTC’yi temsil eden sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

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06/03/2025

Kick-Boks Turnuvası’nda KKTC’yi temsil eden sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Yıldızlar kategorisinde, Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Kick-Boks Turnuvası’nda 60 kilo point-fighting ve müzikli form kategorisinde mücadele eden Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri Nilay Çakın ve Zeynep Öksüz,  Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Himmet Turgut, öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve azmi sayesinde bu büyük başarıya ulaştığını belirtti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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