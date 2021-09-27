Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Seminerinde Başarılı Olanlar Açıklandı

Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 18 Antrenör ve 15 Hakem başarılı oldu.

Başarılı olan Antrenörler ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ 01 BAHAR ERDEM 1.Kademe 02 HATİCE ERDEM 1.Kademe 03 ASLI ARSLAN 1.Kademe 04 NAHİDE ALEYNA DOĞAN 1.Kademe 05 AHMET AKTAŞ 1.Kademe 06 YETEN ERBİLDİM 1.Kademe 07 AHMET ARCA 1.Kademe 08 BATTAL ÇELİK 1.Kademe























ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ 01 Cuma ÖZTÜRK Seminer 02 Kürşad MAMALI Seminer 03 Ekrem BULUT Seminer 04 Tufan ŞİMŞEK Seminer 05 Hüseyin TURAÇ Seminer 06 Mehmet ERDEM Seminer 07 Nazan BERRAK Seminer 08 Celil AKARPINAR Seminer 09 Mustafa UZUNLAR Seminer 10 Feyzi KURUMANASTIRLI Seminer



























HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ 01 Nahide Aleyna DOĞAN Aday 02 Bahar ERDEM Aday 03 Duhan Ali KHAKPARAGHİ Aday 04 Selda SAYGILI Aday 05 Nazime YAYAR Bölge 06 Yusuf KARATAŞ Bölge 07 Ramazan ŞEKER Ulusal 08 Mustafa KARADEMİR Ulusal























HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO ADI SOYADI DERCESİ 01 Nazan BERRAK Seminer 02 İbrahim ÖZGÜL Seminer 03 Hüseyin KÖSEOĞLU Seminer 04 Hatice ERDEM Seminer 05 Mehmet ERDEM Seminer 06 Celil AKARPINAR Seminer 07 Zülfiye AKARPINAR Seminer





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27/09/2021 18:54