Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Seminerinde Başarılı Olanlar Açıklandı

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27/09/2021

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Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Seminerinde Başarılı Olanlar Açıklandı

 Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

   Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 18 Antrenör ve 15 Hakem başarılı oldu.

     Başarılı olan Antrenörler ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;

 

   ANTRENÖR  EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

BAHAR 

ERDEM

1.Kademe

02

HATİCE 

ERDEM

1.Kademe

03

ASLI 

ARSLAN

1.Kademe

04

NAHİDE ALEYNA 

DOĞAN

1.Kademe

05

AHMET 

AKTAŞ

1.Kademe

06

YETEN 

ERBİLDİM

1.Kademe

07

AHMET 

ARCA

1.Kademe

08

BATTAL 

ÇELİK

1.Kademe











 

   ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ 

SIRA NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

Cuma 

ÖZTÜRK

Seminer

02

Kürşad 

MAMALI

Seminer

03

Ekrem 

BULUT

Seminer

04

Tufan 

ŞİMŞEK

Seminer

05

Hüseyin 

TURAÇ

Seminer

06

Mehmet 

ERDEM

Seminer

07

Nazan 

BERRAK

Seminer

08

Celil 

AKARPINAR

Seminer

09

Mustafa 

UZUNLAR

Seminer

10

Feyzi 

KURUMANASTIRLI

Seminer

 

                                                                                










 

 



 

  HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ 

SIRA NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

Nahide Aleyna 

DOĞAN

Aday

02

Bahar 

ERDEM

Aday

03

Duhan Ali 

KHAKPARAGHİ

Aday

04

Selda 

SAYGILI

Aday

05

Nazime 

YAYAR

Bölge

06

Yusuf 

KARATAŞ

Bölge

07

Ramazan 

ŞEKER

Ulusal

08

Mustafa 

KARADEMİR

Ulusal











 

   HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;

SIRA NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

Nazan 

BERRAK

Seminer

02

İbrahim 

ÖZGÜL

Seminer

03

Hüseyin 

KÖSEOĞLU

Seminer

04

Hatice 

ERDEM

Seminer

05

Mehmet 

ERDEM

Seminer

06

Celil 

AKARPINAR

Seminer

07

Zülfiye 

AKARPINAR

Seminer


 

27/09/2021 18:54
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TAGS: Kickboks, Antrenör, spor
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