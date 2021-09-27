Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Seminerinde Başarılı Olanlar Açıklandı
27/09/2021
Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 18 Antrenör ve 15 Hakem başarılı oldu.
Başarılı olan Antrenörler ve Hakemlerin isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;
ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNUDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
|
SIRA NO
|
ADI
|
SOYADI
|
DERCESİ
|
01
|
BAHAR
|
ERDEM
|
1.Kademe
|
02
|
HATİCE
|
ERDEM
|
1.Kademe
|
03
|
ASLI
|
ARSLAN
|
1.Kademe
|
04
|
NAHİDE ALEYNA
|
DOĞAN
|
1.Kademe
|
05
|
AHMET
|
AKTAŞ
|
1.Kademe
|
06
|
YETEN
|
ERBİLDİM
|
1.Kademe
|
07
|
AHMET
|
ARCA
|
1.Kademe
|
08
|
BATTAL
|
ÇELİK
|
1.Kademe
ANTRENÖR SEMİNERİNİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ
|
SIRA NO
|
ADI
|
SOYADI
|
DERCESİ
|
01
|
Cuma
|
ÖZTÜRK
|
Seminer
|
02
|
Kürşad
|
MAMALI
|
Seminer
|
03
|
Ekrem
|
BULUT
|
Seminer
|
04
|
Tufan
|
ŞİMŞEK
|
Seminer
|
05
|
Hüseyin
|
TURAÇ
|
Seminer
|
06
|
Mehmet
|
ERDEM
|
Seminer
|
07
|
Nazan
|
BERRAK
|
Seminer
|
08
|
Celil
|
AKARPINAR
|
Seminer
|
09
|
Mustafa
|
UZUNLAR
|
Seminer
|
10
|
Feyzi
|
KURUMANASTIRLI
|
Seminer
HAKEM KURSUNUNDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ
|
SIRA NO
|
ADI
|
SOYADI
|
DERCESİ
|
01
|
Nahide Aleyna
|
DOĞAN
|
Aday
|
02
|
Bahar
|
ERDEM
|
Aday
|
03
|
Duhan Ali
|
KHAKPARAGHİ
|
Aday
|
04
|
Selda
|
SAYGILI
|
Aday
|
05
|
Nazime
|
YAYAR
|
Bölge
|
06
|
Yusuf
|
KARATAŞ
|
Bölge
|
07
|
Ramazan
|
ŞEKER
|
Ulusal
|
08
|
Mustafa
|
KARADEMİR
|
Ulusal
HAKEM GELİŞİM SEMİNERİNDE BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ;
|
SIRA NO
|
ADI
|
SOYADI
|
DERCESİ
|
01
|
Nazan
|
BERRAK
|
Seminer
|
02
|
İbrahim
|
ÖZGÜL
|
Seminer
|
03
|
Hüseyin
|
KÖSEOĞLU
|
Seminer
|
04
|
Hatice
|
ERDEM
|
Seminer
|
05
|
Mehmet
|
ERDEM
|
Seminer
|
06
|
Celil
|
AKARPINAR
|
Seminer
|
07
|
Zülfiye
|
AKARPINAR
|
Seminer