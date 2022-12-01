Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri Düzenleniyor   

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapılacak.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi Ali KALE, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Kürşad MAMALI ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilecek kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan Antrenörler ve Hakemler başarılı olarak bir üst kademeye terfi edecekler.

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01/12/2022 14:31