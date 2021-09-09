Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri Yapılıyor

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09/09/2021

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Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri Yapılıyor

Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapılacak.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilecek kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan Antrenörler ve Hakemler başarılı olarak bir üst kademeye terfi edecekler.

09/09/2021 10:30
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TAGS: Kickboks Antrenör
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