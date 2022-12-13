Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursunda Gelişim Seminerinde Başarılı Olanlar Açıklandı

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Eğitim Merkezinde ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Kürşad MAMALI ve Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak bir üst kademeye terfi eden antrenörler ve hakemler ile Seminere katılarak başarılı olan antrenörler ve hakemlerin isimleri şöyle;

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13/12/2022 11:32