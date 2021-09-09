Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri isimli kitabı çıktı

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09/09/2021

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Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri isimli kitabı çıktı

Kıdemli yargıç Rauf Kürşad'ın Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri isimli kitabı çıktı.

Kürşad, 1965-2020 yıllarını kapsayan suçlar, verilen cezalar, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerinin incelendiği kitabını satışa çıkardı. Kitabın Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Galeri Kültür, Khora Kitap ve Deniz Plaza şubelerinden satın alınabileceği ifade edildi. Kıdemli yargıç Rauf Kürşad'ın Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri isimli kitabı önemli bir kaynak olacak.

09/09/2021 10:29
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TAGS: Rauf Kürşad, kitap
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