KİEF: İhtiyat sandığı yönetim kurulu toplantısının yapılacağı günlerde şok grevler yapılacak

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), İhtiyat Sandığı iştirakçisi üyelerinin sayısının gerekli çoğunluğu sağlaması nedeniyle, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na temsilci (üye) göndermek için 31 Ekim 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazılı başvuruda bulundu.

KİEF’den yapılan açıklamada, "Yazılı başvurumuzun tarafına ulaşmasının üzerinden tam 132 gün geçmesine rağmen, Sadık Gardiyanoğlu, İyi İdare Yasası’na aykırı şekilde hareket ederek, temsiliyet hakkımızın verilmesine yönelik hiçbir adım atmamıştır.

Bu nedenle, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı günlerde Daire’de şok grevler, Bakanlıkta da şok eylemler gerçekleştireceğimizi ve ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Sadık Gardiyanoğlu’nu görevini ihmal etmesi ve İyi İdare Yasası’na aykırı davranması nedeniyle dava edeceğimizi vurgularız.” İfadelerine yer verildi.