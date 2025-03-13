KİEF’ten liderlere federasyon temelinde çözüm için uzlaşı çağrısı

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), liderleri federasyon temelinde bir çözüme ulaşmak için uzlaşı zeminine davet etti.

KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak 5+1 gayri resmi görüşmelerini, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için kritik bir dönemeç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bengihan, yarım asrı aşkın süredir devam eden çözümsüzlüğün Kıbrıs Türk toplumunu her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklediğini ve kimliğini, kültürünü ve varlığını tehdit ettiğini savundu. Uluslararası hukukun dışında bırakılmış bir toplum olarak ekonomik, sosyal ve demokratik hakların sürekli gerilediğini; emekçilerin ise yoksulluğa mahkum edildiğini öne süren Bengihan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu olarak, Kıbrıs Türk toplumunu ekonomik çıkmaza, kimliksizleşmeye ve toplumsal erozyona sürükleyen statükoya karşı direniyoruz ve Kıbrıs adasındaki varlığımızı korumanın tek yolunun BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözüme ulaşmak olduğunu vurguluyoruz.”

- “Barış, demokrasi ve ortak gelecek için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Bengihan, Kıbrıs’ta ve dünyada artan gerilim ve kutuplaşmaya rağmen barış, demokrasi ve ortak gelecek için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“KİEF olarak, tüm emekçileri ve sivil toplumu çözümden yana taraf olmaya, Kıbrıs Türk toplumunun varlığına sahip çıkmaya ve daha adil bir gelecek için dayanışma göstermeye çağırırken, Kıbrıs halklarının kaderini belirleyecek bu görüşmede liderleri federasyon temelinde bir çözüm için uzlaşı zeminine davet ederiz.”