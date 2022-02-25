Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci gününde, başkent Kiev’e yakın noktalarda Ukrayna askerleri ile Rus güçlerin şehre girişini engellemeye çalışıyor.

Ukrayna televizyonunda, molotof kokteyli yapımını gösteren içerikler yayınlanıyor.

BBC muhabiri Lyse Doucet, Kiev kentinin kendisini savaşa hazırladığını bildiriyor.

Son 24 saatte kentin batısındaki Gostomel havaalanında çatışmalar yoğunlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu bölgede 200 Ukraynalının öldürüldüğünü açıkladı.

Bu bölgeye yönelik operasyona, 200 helikopterin katıldığı ve Kiev’in ülkenin batısıyla bağlantısının kesildiği de açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya kayıplarına ilişkin açıklamasında 1000’den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere ise çatışmalarda 450 Rus askerinin yanında 194 Ukrayna askerinin ve 57 sivilin öldüğünü duyurdu.

Başkent Kiev'de sivil giyimli, uzun namlulu kişilerin görüntüleri ajanslar tarafından geçiliyor.

BBC Ukraynaca servisi editörü Marta Shokolova da, savaşmaktan başka çareleri olmadığı açıklamasını yaptı.

Toplamda 100 bin kişinin şu ana dek evlerinden ayrılarak mülteci konumuna geçtiği değerlendiriliyor

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25/02/2022 16:10