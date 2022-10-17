Kiev güne yeni patlamalarla uyandı

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti. Kliçko, bazı sivil yerleşimlerin saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerine hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya’nın kamikaze İHA’larıyla saldırı düzenlediğini aktardı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rus güçleri 10 Ekim’de de Kiev’e bir dizi saldırı düzenlemiş, 20’ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. (Reuters/AA)

Bu habere tepkiniz:



17/10/2022 08:30