Kiev merkezinde birden fazla patlama: Ölen ve yaralananlar var

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Kiev’e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, “Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte.” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15’ten fazla araç hasar gördü.” bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın haftalar sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Zelenskiy, “Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya’da evlerinde uyuyanları, Kiev’de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın.” ifadelerini kullandı.

“Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı”

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, “Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi.” uyarısında bulundu.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, “Kiev’in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor.” bilgisini paylaştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Kiev’e atılan roketlerden biri Zelenskiy’nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kiev’e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ofisi de bu bölgede bulunuyor. ”

Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendi

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı.

Odessa’da patlamalar duyuldu

Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim, “Odessa’da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

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10/10/2022 11:22