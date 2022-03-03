Kiev metrosuna sığınanların sayısı 15 bine ulaştı

Kiev Metro İdaresi Müdürü Viktor Brahinski, Kiev’deki metro istasyonlarına sığınanların sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı.

Ukrayna basınına konuşan Brahinski, istasyonların 100 bin kişiye kadar kapasitesi olduğunu, istasyonlarda duş imkanının bulunduğunu, içerdekilere ilaç ve gıda temin edildiğini söyledi.

BBC Ukraynaca Servisi’nin aktardığına göre “Çok sayıda kişinin gidecek hiçbir yeri yok. Zemindeki birkaç metrekarelik battaniyeler evleri olmuş durumda” dedi ve ekledi:

“İnsanların sıcak kıyafetler ve gıda getirmesini, etraflarında yardıma ihtiyacı olanları, özellikle de yaşlıları ve bebekli kadınları desteklemesini istiyoruz.”

Bu habere tepkiniz:



03/03/2022 08:52