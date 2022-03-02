Kiev-Moskova hattında çözüm arayışı: 2. görüşme bugün

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası taraflar çözüm arıyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakerelerinin ikinci turunun bugün yapılması planlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rus ve Ukrayna heyetleri müzakere için pazartesi günü ilk kez bir araya geldi.

Rus medyasında, heyetlerin ikinci tur görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği haberi yer aldı.

“Rusya devlet terörü”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bir kez daha sosyal medya hesabından Moskova’yı hedef aldı.

Harkiv saldırısını hatırlatan, Rusya’yı devlet terörü uygulamakla suçlayan Zelenskiy, “Avrupa’nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna’daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor.” dedi.

Zelenskiy AP’de ayakta alkışlandı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu’na hitap etti. Zelenskiy, 5 gündür Rusya’nın işgali altında olduklarının altını çizdi ve son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.

“Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz” diyen Zelenskiy, Parlamento’da ayakta alkışlandı.

“Kimse direncimizi kıramayacak”

“Rusya Ukraynalı çocukları hedefi alıyor. Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor. Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor.” diyen Zelenskiy, “kimse direncimizi kıramayacak.” vurgusunu yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, Rusya’nın saldırılarının küresel bir tehdit olduğunu söyleyerek buna cevabın da küresel olması gerektiğini ifade etti.

Kiev’in suçlamalarına Kremlin’den cevap gecikmedi. Rusya’nın savaş suçlarına ilişkin tüm suçlamalar reddedildi.

Lavrov konuşurken salonu terk ettiler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin hava sahası kapatma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı’na görüntülü mesaj gönderdi.

Mesajın başlamasıyla çok sayıda diplomatın salonu terk etmesi dikkat çekti.

Lavrov mesajında, Batılı ülkelere eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki askeri altyapıyı özellikle nükleer teknolojiyi kullanmaktan vazgeçmeleri mesajını verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da amaçlarına ulaşıncaya kadar Ukrayna’daki operasyonlarına devam edeceklerini açıkladı.

TRT

Bu habere tepkiniz:



02/03/2022 09:30