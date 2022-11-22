Kiev'de esnaf jeneratörlere başvuruyor

Rusya'ya karşı savaşın 9 aydır devam ettiği Ukrayna'da başkent Kiev'deki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlenen Rus saldırıları sonucu elektrik kesintileri yaşanırken kentteki esnaf ve işletmeler, faaliyetlerini sürdürmek için kurtuluşu jeneratör kullanmakta buldu.

Rusya'ya karşı savaşın 9 aydır devam ettiği Ukrayna'da başkent Kiev'deki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlenen Rus saldırıları sonucu elektrik kesintileri yaşanırken kentteki esnaf ve işletmeler, faaliyetlerini sürdürmek için kurtuluşu jeneratör kullanmakta buldu.

Rus kuvvetlerinin, özelikle ekim ayından itibaren elektrik altyapısını hedef alan füze ve İHA saldırıları nedeniyle Kiev'in çeşitli semtlerinde sık sık elektrik kesilirken esnaf faaliyetlerini sürdürebilmek için jeneratör kullanmak zorunda kalıyor.

Saldırılar sonucu ağır hasar gören enerji altyapılarının tamir ve onarım çalışmaları yoğun şekilde sürerken ülke genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.

Başkentte jeneratör satışları arttı

Kiev'de Kazymyra Malevycha Sokağı'ndaki bir otomobil yedek parça mağazasının görevlisi Andrey Avramenko, Rus saldırılarından dolayı başkentte bugüne kadar elektrik kesintilerin yaşandığını belirterek "Siz de görüyorsunuz ki sürekli saldırı yapılıyor bize, terör saldırıları düzenleniyor. Planlı ve acil durum elektrik kesintileri devam ediyor." dedi.

Kiev sakinlerinin bu duruma alışmaya başladığını ifade eden 37 yaşındaki Avramenko, "Ama sorun yok. Biz artık jeneratörleri, aküleri ve fenerleri kullanmaya alıştık." ifadelerini kullandı.

"Artık jeneratör satışlarında da sorun var, yetmiyor"

Avramenko, her elektrik kesinti yaşandığında jeneratör kullandıklarını, ayrıca kendilerinin de jeneratör sattıklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Bir jeneratöre sahip olmak çok iyi. Artık jeneratör satışlarında da sorun var, yetmiyor. Jeneratör satışlarına talep oldukça arttı. Eskiden biz yılda 20 ila 30 civarında jeneratör satarken şimdi bir ayda bu kadarını satıyoruz."

Aynı semtte faaliyet gösteren oto aksesuarları üreten bir şirketin ortağı 25 yaşındaki Pavel Tarasko da üretimin sürdürülmesi için jeneratörü kullanmak zorunda kaldıklarını kaydederek "Üretimin devam etmesi için bir jeneratör satın aldık. Faaliyetimiz için elektrik kritik önem taşıyor." dedi.

Soğuk ofise termosla sıcak su ve battaniye getiriyorlar

Tarasko'nun yönettiği firmada ofis yöneticisi olarak görev yapan 22 yaşındaki Dairna Poplovskaya da elektrik kesintilerin yaşandığı ortamda çalışmaya alıştıklarını söyledi.

Jeneratörün sadece bilgisayarların çalışması ve odaların aydınlatması için yeterli olduğunu, elektrik olmadığında ısıtma sistemleri kapalı kaldığı için odaların oldukça soğuk olduğuna dikkati çeken Poplovskaya, "Ofiste çok soğuk oluyor. Hava dereceleri düştü. Biz termoslarla sıcak suyu yanımıza getiriyoruz. Ayrıca battaniyeleri de getiriyoruz. Ne kadar gerekirse bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Müşterilere telefon ya da fener ışığıyla ürünleri seçtiriyorlar

Kiev'deki bir tekstil mağazasını yöneten ama henüz bir jeneratör satın alamadıkları için gündüz saatlerinde bile yarısı karanlık ofiste çalışmaya devam eden 35 yaşındaki Yevgen Kosinski de "Bir aydan beri neredeyse her gün elektrik sorunu yaşıyoruz. Müşteriler gelince telefon ışıklarıyla hizmet sunuyoruz." dedi.

Kiev'de oldukça geniş alana sahip bir depoda inşaat boyaları satan bir şirketin satış elemanı, 31 yaşındaki Oleg Bistrov da henüz bir jeneratöre sahip olamadıklarını kaydederek "Çalıştığımız bu depo oldukça geniş. Buna yetecek bir güce sahip olan jeneratörü henüz alamadık." diye konuştu.

Bistrov, depoya ürün almaya gelen insanlara fener ışığının yardımıyla hizmet verdiklerini belirterek "Evde de elektrik yok. Bazı sokak ışıkları da çalışmıyor. Sokağa aydınlatma aletleriyle çıkmak zorundayız." dedi.

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22/11/2022 12:35